Детей опекунов избитой девочки отправили в реабилитационный центр в Ингушетии

Опекуны истерзанной в Ингушетии девочки имеют своих детей. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка при главе республики Зарему Чахкиеву, их передали в реабилитационный центр.

— Опекавшая девочку женщина — её тётя, её супруг — сотрудник полиции. У них двое своих детей. Вчера мы перевели их в реабилитационный центр, так как они могли получить психологические травмы, — рассказала омбудсмен.

Как сообщалось ранее, в одну из больниц Ингушетии доставили семилетнюю девочку, на теле которой заметны следы истязаний. Врачи нашли многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже заросшие. Подозреваемая в причинении ребёнку телесных повреждений — её тётя. Сейчас она задержана, возбуждено уголовное дело.