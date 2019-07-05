Детей опекунов избитой девочки отправили в реабилитационный центр в Ингушетии

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Фото © Instagram / novosti_ingonline_ru

Опекуны истерзанной в Ингушетии девочки имеют своих детей. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка при главе республики Зарему Чахкиеву, их передали в реабилитационный центр.

Опекавшая девочку женщина — её тётя, её супруг — сотрудник полиции. У них двое своих детей. Вчера мы перевели их в реабилитационный центр, так как они могли получить психологические травмы, — рассказала омбудсмен.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ri_deti__06__/?utm_source=ig_embed" target="_blank">ri_deti_06_</a></p>

Как сообщалось ранее, в одну из больниц Ингушетии доставили семилетнюю девочку, на теле которой заметны следы истязаний. Врачи нашли многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже заросшие. Подозреваемая в причинении ребёнку телесных повреждений — её тётя. Сейчас она задержана, возбуждено уголовное дело.

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