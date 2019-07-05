Топ-менеджера крупного рекламного агентства избили в центре Москвы

Неизвестный напал на мужчину и нанёс ему многочисленные удары по голове тяжёлым металлическим прутом.

В центре столицы неизвестный совершил нападение на генерального директора digital-агентства Mosaic Игоря Пискунова.

По данным Mash, инцидент произошёл в четверг, 4 июля. Злоумышленник в маске избил Пискунова тяжёлым металлическим прутом, после чего пострадавший был доставлен с многочисленными травмами головы в местное отделение клинической больницы.

По словам топ-менеджера, за нападением могут стоять его бывшая супруга и её нынешний возлюбленный. Пискунов обвиняет отчима своих детей в садизме и педофилии. Якобы тот нанёс тяжёлые психологические травмы трём его сыновьям, а в отношении одного из мальчиков совершил насильственные действия сексуального характера.

Игорь Пискунов более десяти лет возглавлял российскую медиакомпанию Gameland. Разработал и провёл более ста рекламных кампаний таких ведущих международных брендов, как Adidas, Mars, Nike, HP и Intel. В настоящее время является генеральным директором одного из ведущих digital-агентств в России Mosaic.