С начала года в Москве пресекли 24 террористических преступления

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Фото © Flickr / Martinsson Serg

Московские полицейские за первые шесть месяцев 2019 года пресекли 24 террористических преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы столичной коллегии ГУ МВД России.

При содействии коллег из других силовых ведомств полицейские пресекли 24 преступления террористической направленности, — цитирует агентство документ.

По данным правоохранителей, этот показатель больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кроме того, в столице были установлены и задержаны 975 лидеров и активных участников организованных преступных группировок. За полгода было раскрыто более 3,5 тысячи преступлений, совершённых членами ОПГ. Из них 326 были совершены участниками этнических преступных группировок.

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