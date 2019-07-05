С начала года в Москве пресекли 24 террористических преступления

Московские полицейские за первые шесть месяцев 2019 года пресекли 24 террористических преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы столичной коллегии ГУ МВД России.

— При содействии коллег из других силовых ведомств полицейские пресекли 24 преступления террористической направленности, — цитирует агентство документ.

По данным правоохранителей, этот показатель больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кроме того, в столице были установлены и задержаны 975 лидеров и активных участников организованных преступных группировок. За полгода было раскрыто более 3,5 тысячи преступлений, совершённых членами ОПГ. Из них 326 были совершены участниками этнических преступных группировок.