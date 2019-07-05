Глобус пропили. Геращенко хотела подколоть Зеленского, но что-то пошло не так

У украинского руководства проблемы с географией. Сначала пресс-служба президента "переносит" столицу Канады в Торонто вместо Оттавы, а затем в Верховной раде делают ошибки, пытаясь над этим посмеяться.

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко решила в ироничной форме провести ликбез для команды Владимира Зеленского, которая по ошибке назвала столицей Канады Торонто вместо Оттавы. Урок географии она решила провести в своем Facebook, но — вот незадача — наступила на те же грабли, перепутав столицу Нидерландов.

— На всякий случай ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. А то мало ли куда следующий визит...– съязвила Геращенко в соцсетях.

Позже вице-спикер еще восемь раз редактировала свой пост. А когда окончательно запуталась, ей пришлось признать ошибку, которую она, к слову, назвала "опечаткой".

— Столица Нидерландов — Амстердам. Правительство и королевская резиденция — в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию, — написала вице-спикер.

Напомним, что ошибку первоначально допустила пресс-служба нового президента Украины. Она сообщила, что Зеленский примет участие в международной конференции по поддержке реформ Украины, которая состоится в столице Канады — Торонто. Затем пресс-служба исправила ошибку, назвав Торонто самым крупным городом страны.