В Башкирии рухнул мост из сериала "Вечный зов"

Конструкция находилась в аварийном состоянии и не эксплуатировалась с 2013 года.

В башкирском городе Белорецк частично обрушился один из самых длинных деревянных мостов России, известный по многосерийному фильму "Вечный зов". Конструкция длиной около 550 метров была построена в 1936 году.

Как сообщает "Интерфакс", на совещании в городской администрации после обрушения моста было принято предварительное решение демонтировать его.

Мост находился в аварийном состоянии — у него сгнили опоры, перила и настил. Из-за этого местные власти официально запретили его эксплуатацию.

Конструкция считалась самым длинным деревянным мостом России до открытия в 2016 году во Владимирской области Типографского моста.