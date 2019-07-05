В мусорном баке в Лондоне нашли секретные документы химлаборатории Портон-Даун

Документы содержат информацию об оборудовании охранников, подробное изложение обязанностей полицейских, а также пароли к компьютерным системам.

Секретные документы военной химической лаборатории Портон-Даун нашли в мусорном баке на автостоянке на севере Лондона. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

В мусор были выброшены тысячи документов, которые содержат информацию об оборудовании охранников, подробное изложение обязанностей полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, а также пароли к компьютерным системам.

Документы относятся к разному времени — от начала 1980-х и до конца 2017-го. По мнению одного из экспертов в сфере разведки, найденное является "мечтой террориста". По факту находки начато расследование.

Портон-Даун находится в 12 км от Солсбери. Практически вся деятельность лаборатории остаётся секретной. Первой её задачей были разработка и испытания химического оружия во время Первой мировой войны. В центре внимания Портон-Даун оказался после того, как в марте 2018 года были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.