Путин провёл телефонные переговоры с Пашиняном

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Фото © L!FE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин провёл переговоры по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Они обсудили взаимодействие Москвы и Еревана в рамках Евразийского экономического союза и по линии ОДКБ. О разговоре сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждена подготовка к запланированному на 1 октября в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета, а также перспективы расширения внешних связей Евразэс, — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин и Пашинян договорились и дальше продолжать двусторонние контакты.

Ранее Пашинян заявлял, что ожидает визита президента России Владимира Путина в Ереван 1 октября.

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