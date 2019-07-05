Путин провёл телефонные переговоры с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провёл переговоры по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Они обсудили взаимодействие Москвы и Еревана в рамках Евразийского экономического союза и по линии ОДКБ. О разговоре сообщает пресс-служба Кремля.

— Обсуждена подготовка к запланированному на 1 октября в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета, а также перспективы расширения внешних связей Евразэс, — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин и Пашинян договорились и дальше продолжать двусторонние контакты.

Ранее Пашинян заявлял, что ожидает визита президента России Владимира Путина в Ереван 1 октября.