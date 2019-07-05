На форуме "Таврида" предложили сделать 2021-й Годом народного искусства в России

Творческая молодёжь подвела итоги восьмой, "Народной смены", смены, которая объединила 400 молодых музыкантов, вокалистов и хореографов.

Арт-манифест с предложением о проведении в 2021 году в России Года народного искусства создали на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". Инициатива принадлежала восьмой смене форума, которая подводит свои итоги. По словам инициаторов и авторов текста, проведение Года народного искусства необходимо для сохранения наследия и передачи его новым поколениям.

— Мы убеждены, что основа культуры любого народа — это его история. Мы верим, что залог единства народа — сохранение традиций, — говорится в манифесте.

Для реализации этой инициативы, по мнению участников форума, необходимо разработать и принять на федеральном уровне закон о традиционной культуре, а также о специалистах, коллективах и организациях, занимающихся её сохранением. Кроме того, они просят оказать поддержку творческим коллективам, развивающим аутентичное направление в сфере воспроизводства художественной культуры России, учредить в России день традиционной культуры народов России, создать цикл современных телевизионных и радиопередач о традиционной культуре народов России, развивать региональный туризм.

Стимулом и почвой для создания манифеста стала интенсивная образовательная программа, тренинги с экспертами в профессиональных тематических школах от партнёров смены, творческие коллаборации и совместная работа над постановками. Вместе с авторитетами в своей сфере участники искали ответы на актуальные вопросы. В частности, на "Тавриде" встретились и пообщались с Героем России, лётчиком-космонавтом Сергеем Залётиным, генеральным директором ВЦИОМа Валерием Фёдоровым, продюсерами Игорем Матвиенко и Игорем Полонским. В один из дней форум также посетила депутат Госдумы Наталья Поклонская, о чём ранее уже рассказывал Лайф.

Параллельно с образовательной и культурной программами на форуме постоянно работают эксперты грантового конкурса. В рамках восьмой смены доработали свои идеи и защитили проекты 20 участников из разных регионов. На реализацию проектов выделено 9,7 миллиона рублей. Например, Наталья Пацевич из Тверской области успешно защитила проект "Цифровая обработка экспедиционных записей из архива народного самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля "Славяночка" Тверского государственного университета".

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера. Теперь кроме традиционного форума в него входит фестиваль "Таврида — Арт". Кроме того, ведётся строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида".