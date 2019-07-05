ЦБ предупредил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России выявил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат — он основан на несовершенстве этого процесса.

Схема такова: во время операции перевода терминал направляет авторизационные сообщения банку-получателю и банку-отправителю. После одобрения выполняется перевод и на карте отправителя удерживается соответствующая сумма, а карта получателя пополняется. Далее устройство запрашивает согласие на списание комиссионных, однако отправитель не соглашается, поэтому банк отправляет сообщение о возврате.

Замороженные на карте отправителя средства разблокируются, однако к этому моменту получатель успевает снять отправленные ему деньги.

В связи с этим ЦБ советует банкам проверить корректность сценариев работы банкоматов.