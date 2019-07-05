Отец сбежавшей с миллионами кассирши рассказал, как узнал о её задержании

Мужчина собирается поехать в Уфу. Туда в скором времени будет доставлена задержанная.

Рамиль Мулахметов, отец кассирши Луизы Хайруллиной, сбежавшей с украденными 23 миллионами рублей в Казань, рассказал "Комсомольской правде", как отреагировал на задержание дочери.

По словам Мулахметова, всё то время, когда его дочь находилась в бегах вместе с семьёй, он сильно переживал за родных. Он отметил, что его зять — заядлый игроман, поэтому у него могли быть серьёзные проблемы с кредиторами, а значит, его семье угрожала опасность: их могли похитить или держать в заложниках.

Также мужчина признался, что, узнав о задержании Луизы, немного успокоился, однако всё равно "не спал всю ночь".

— Я всю ночь не спал, как узнал о случившемся. Пока ничего не знаю, как всё именно произошло. Никакой информации от местных следователей я получить не могу, — заявил он, добавив, что собирается поехать в Уфу, куда в ближайшее время должны доставить его дочь Луизу.

Кроме того, Мулахметов добавил, что не имеет представления, где в данный момент находятся его внучки и зять.

— Знаю, что девочки находятся вместе с отцом, больше ничего не знаю, — заключил он.

Лайф писал, что Хайруллина вместе с семьёй больше месяца была в розыске после того, как 27 мая украла из банка, где работала кассиром, 23 миллиона рублей.

Накануне стало известно о задержании Луизы на съёмной квартире в Казани. По некоторым данным, кассиршу удалось поймать благодаря её детям. Они "сдали" маму, позвонив дедушке по телефону. Сотрудники правоохранительных органов отследили звонок и по нему вычислили ту самую квартиру.

Примечательно, что она отказалась раскрывать полиции, где находятся украденные деньги. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.