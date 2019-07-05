В Приморье задержали лидера белорусской банды, который скрывался 14 лет

Речь идёт о группировке, которая орудовала в 90-х и 2000-х в Гомеле и Гомельской области.

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД Белоруссии задержали во Владивостоке мужчину, 14 лет находившегося в розыске за серию убийств в Гомельской области. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики.

По данным ведомства, Сергей Дербенев является одним из лидеров так называемой банды Морозова, орудовавшей в 90-х — начале 2000-х в Гомеле и Гомельской области. На её счету более 100 преступлений, в числе которых 20 убийств. Другие главари группировки — Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый — были приговорены к высшей мере наказания.

Как отметили в МВД Белоруссии, мужчина работал во Владивостоке охранником одного из предприятий. В ходе задержания Дербенев предоставил российский паспорт на чужое имя. Предполагается, что документ подлинный, поэтому силовикам предстоит выяснить, на каком основании он был выдан задержанному.

— Сейчас 52-летний гомельчанин находится в СИЗО, готовится процедура его экстрадиции в Белоруссию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на свободе остаётся ещё два участника ОПГ.