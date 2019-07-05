"Единая Россия" вводит новые форматы обращений в общественные приёмные Медведева

Партия перестроит работу своих функциональных центров по принципу МФЦ, а основными критериями останутся удобство и доступность.

В общественных приёмных председателя "Единой России" Дмитрия Медведева будут введены новые форматы подачи обращений. Об этом в кулуарах политической конференции единороссов рассказала член президиума генсовета партии Галина Карелова. По её словам, теперь обратиться к Медведеву можно будет через электронный терминал, с помощью консультанта или в виде видеообращения — как кому удобнее.

Другими словами, партия перестроит работу общественных приёмных по принципу МФЦ. Здесь можно будет получить консультации по вопросу о работе властей на всех уровнях, получить поддержку для реализации социального проекта или содействие в защите своих прав и интересов. Причем сделать это можно как в онлайн, так и в офлайн-режиме, поскольку главными критериями для работы общественных приёмных остаются удобство и доступность.

По словам Кареловой, ещё пять-шесть лет назад общественные приёмные рассматривали чуть более 600 тысяч обращений в год. Когда заработала электронная приёмная, когда стало возможным отслеживать статус и число обращений, активность со стороны молодых россиян — заявителей ощутимо возросла. Лишь за пять месяцев 2019 года в общественные приёмные "Единой России" обратились почти 1,5 млн человек.

— Мы видим прямую связь между внедрением современных технологий и эффективностью работы приёмных. Одна из ближайших задач — сформировать комплект цифровых инструментов, который будет применяться в каждой приёмной, — добавила Карелова.

Напомним, что сегодня в Москве проходит ежегодная политическая конференция партии "Единая Россия" в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек.