Путин приветствовал участников молодёжного форума "Территория смыслов — 2019"

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", который сегодня начал свою работу в Солнечногорске, Московская область. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидер страны отметил динамичное развитие форума.

— Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает всё больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодёжь из многих регионов нашей страны, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Лидер страны также отметил насыщенность программы, которая продумана и разнообразна. Участников форума ждут и лекции, и семинары, и мастер-классы, и интересные дискуссии. Владимир Путин уверен, что "Территория смыслов" пройдёт для гостей и участников с пользой и удовольствием.

Российский президент пожелал всем успехов и плодотворной работы.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года. Организатором выступает Росмолодёжь. В этом году "Территория смыслов" проходит в Московской области на базе мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".