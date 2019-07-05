Кремль ознакомился с расследованием Голунова о рынке похоронных услуг

Кремль ознакомился с расследованием журналиста "Медузы" Ивана Голунова о рынке похоронных услуг в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, возможность ознакомиться с материалом была и у спецслужб, которые были упомянуты в материале. При этом, как отметил пресс-секретарь главы государства, какие-либо решения относительно проверки действий высокопоставленных сотрудников ФСБ — дело специальных служб.
Напомним, история вокруг задержания журналиста Ивана Голунова началась 7 июня. В МВД в тот день сообщили, что у него якобы нашли наркотик мефедрон, а адвокат утверждал, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Сначала его отправили под домашний арест, но уже 11 июня уголовное дело против молодого человека было прекращено. Вскоре после этого СМИ опубликовали его новое расследование.
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