Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ международные контакты, которые состоялись во время его визитов в Японию и Италию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также на совещании обсуждались актуальные внутрироссийские вопросы.

Напомним, в конце июня российский лидер находился в Японии на саммите G20. Путин провёл около десятка двусторонних встреч, в том числе пообщался с президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

4 июля президент России посетил Италию и Ватикан. Глава государства встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем Совета министров Джузеппе Конте, папой римским и с бывшим премьер-министром страны, председателем партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони.