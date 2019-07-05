Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза РФ

12

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ международные контакты, которые состоялись во время его визитов в Японию и Италию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также на совещании обсуждались актуальные внутрироссийские вопросы.

<p>Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60932" target="_blank">Kremlin.ru</a></p>

Напомним, в конце июня российский лидер находился в Японии на саммите G20. Путин провёл около десятка двусторонних встреч, в том числе пообщался с президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

4 июля президент России посетил Италию и Ватикан. Глава государства встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем Совета министров Джузеппе Конте, папой римским и с бывшим премьер-министром страны, председателем партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×