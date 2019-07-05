"Единая Россия" обновит критерии отбора участников предварительного голосования

Теперь потенциальным кандидатам будет необходимо представить примеры реализованных социальных проектов и непосредственно оказанной помощи.

"Единая Россия" готовит предложения по усовершенствованию процедуры предварительного голосования, а также отбору потенциальных кандидатов. Об этом на политической конференции партии в Москве сообщил замсекретаря Генерального совета Виктор Селивёрстов. Например, теперь кандидаты на участие в процедуре должны будут представить примеры реализованных социальных проектов и непосредственно оказанной помощи.

— При подаче документов на участие в предварительном голосовании кандидат должен будет заполнить онлайн-заявку на сайте предварительного голосования, в которой будут отражены новые критерии. Кандидаты должны будут указать ключевые изменения или инициативы, ради которых они идут во власть, — пояснил он. — Также кандидаты указывают в онлайн-заявке примеры реализованных социальных проектов и непосредственно оказанной помощи жителям региона, в том числе примеры участия в работе партии.

Селивёрстов подчеркнул, что сама процедура при этом остаётся открытой, то есть победителей по-прежнему выбирают люди. Дополнительный критерий отбора будет свидетельствовать лишь о том, что кандидат не просто подал документы, но и ведёт активную работу с людьми не только в период избирательной кампании.

Напомним, что сегодня в Москве проходит ежегодная политическая конференция партии "Единая Россия" в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии. В ней принимает участие около 450 человек.