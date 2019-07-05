Эксперты назвали самые популярные машины у обеспеченных россиян

Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 возглавил рейтинг самых продаваемых автомобилей дороже пяти миллионов рублей. Соответствующие данные публикует аналитическое агентство "Автостат".

Этот автомобиль за пять месяцев 2019 года купили 2635 россиян. Второе место в списке занимает немецкий кроссовер BMW X5 — реализовано 2248 единиц. Бронзу в рейтинге получил Mercedes-Benz GLS — 1562 проданных автомобиля.

В пятёрку авто для "обеспеченных россиян" также вошли Lexus LX (1437 штук) и Porsche Cayenne (1330).

Ранее аналитики "Автостата" назвали самые популярные в России автомобили за два миллиона рублей.