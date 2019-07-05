"Единая Россия" привлечёт предпринимателей для поддержки НКО в регионах

Помощь будет осуществляться через систему корпоративных грантов, а сами деньги можно будет потратить на реализацию социальных проектов.

Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ), созданный сторонниками "Единой России", разработает систему корпоративных грантов для региональных НКО. Проект будет реализован совместно с бизнес-структурами. Другими словами, партия власти привлечёт предпринимателей из числа своих сторонников для оказания финансовой и организационной помощи региональным некоммерческим организациям.

— Одним из важнейших направлений деятельности ЦПГИ будет привлечение финансирования на реализацию социальных проектов, — рассказывает сопредседатель Центрального совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский. — Для этих целей ЦПГИ планирует совместно с коммерческими компаниями разработать систему корпоративных грантов. Ими смогут воспользоваться небольшие региональные НКО, которым эта поддержка необходима для оказания социально значимой помощи людям.

Эксперты отмечают, что поддержка НКО со стороны "Единой России" на сегодняшний день достаточно широка. Партия помогает им через устранение административных барьеров, через налаживание взаимодействия с исполнительной властью. Между тем НКО продолжают нуждаться в помощи по линии спонсорства, привлечения пожертвований, грантов, волонтёров, снижения бюрократической нагрузки. "Единая Россия" намерена усилить поддержку НКО уже по этим направлениям. В частности, как уже проанонсировал Боярский, партия поможет общественникам в ведении бухгалтерской деятельности и юридического сопровождения.

— Мы планируем расширить взаимодействие в части поддержки НКО, подключив к сотрудничеству компании, которые готовы консультировать и даже взять на себя непрофильные функции некоммерческих организаций, например, юридическое и бухгалтерское сопровождение, подготовку необходимых документов и отчётов, — добавил он.

Напомним, что сегодня в Москве проходит ежегодная политическая конференция партии "Единая Россия" в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек.