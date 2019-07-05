В Англии суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream "Газпрому"

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса решил заморозить выплату "Газпрому" $145 миллионов дивидендов Nord Stream, сообщили в "Нафтогазе".

Как уточняется, суд в рамках иска украинской госкомпании обязал российскую компанию в случае получения дивидендов от Nord Stream внести на счёт суда 145 миллионов долларов в качестве гарантии выполнения требований суда.

— Также суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или одобрение суда для получения таких средств, — пояснили в "Нафтогазе".

Соответствующее решение суд принял 11 июня.