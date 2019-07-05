Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей

Глава российского государства подчеркнул, что благодарен за оказанный в Риме тёплый приём.

Президент России Владимир Путин, который ранее посетил Италию в рамках госвизита, отметил тёплый приём, открытость этой страны и готовность к диалогу и сотрудничеству с Москвой. Выступая на обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ, российский лидер прибегнул к итальянскому фольклору, чтобы описать отношения между двумя странами.

— Если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: "Искренность в отношениях — залог настоящей дружбы". Именно это качество — прямоту, открытость для диалога и сотрудничества — мы всегда ценим в наших итальянских партнёрах, — приводится цитата Путина на официальном сайте Кремля.

Также российский лидер поблагодарил итальянских коллег за "продуктивную и содержательную" совместную работу и подчеркнул, что в ходе визита удалось "провести целый ряд мероприятий" и "обсудить практически весь комплекс взаимодействия" между Россией и Италией.

— Мы видим, что мы с двух сторон нацелены на активизацию наших связей, на сотрудничество как в двустороннем плане, так и на международной арене, — добавил Путин.

Ранее Лайф писал, что премьер Италии Джузеппе Конте по итогам визита российского лидера в Рим и Ватикан заявил, что отношения РФ и Италии укрепились и дружба между странами обладает огромным потенциалом.