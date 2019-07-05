В массовой аварии на МКАД пострадало пять человек — видео

Четыре автомобиля столкнулись на 87-м километре внешней стороны МКАД. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места дорожно-транспортного происшествия.

На кадрах видно, что на место вылетел вертолёт Московского авиационного центра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате аварии пострадало пять человек, в том числе двое детей.

По данным агентства "Москва", воздушное судно эвакуировало 12-летнего ребёнка в специализированное лечебное учреждение Москвы. Отмечается, что он оказался зажат в салоне одной из искорёженных машины.