В Белоруссии тестомесильная машина убила женщину

В городе Чаусы Могилёвской области Белоруссии 52-летняя женщина погибла при выполнении работ на тестомесильной машине. Об этом сообщили в СК республики.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и изъяла документацию по охране труда и технике безопасности, а также опросила коллег погибшей.
Точную причину смерти женщины установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося проводится проверка.
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