В Белоруссии тестомесильная машина убила женщину

Следователи опросили коллег погибшей. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

В городе Чаусы Могилёвской области Белоруссии 52-летняя женщина погибла при выполнении работ на тестомесильной машине. Об этом сообщили в СК республики.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и изъяла документацию по охране труда и технике безопасности, а также опросила коллег погибшей.

Точную причину смерти женщины установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося проводится проверка.

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