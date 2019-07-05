В мобильном приложении "Единой России" появится раздел "Добрые дела"

А еще с помощью смартфона любой человек может обратиться к своему депутату, подать заявление в Комиссию по этике или принять участие в опросах.

В обновленной версии мобильного приложения "Единой России" появится раздел, созданный специально для информирования пользователей о волонтерских мероприятиях. Об этом рассказал в пятницу руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев. Раздел получит название "Добрые дела", а приложить руку к любому из них смогут все желающие.

— Человек, который готов помогать нуждающимся и делать жизнь своего города, района или села лучше, сможет узнать о ближайших мероприятиях и присоединиться к единомышленникам. Это может быть городской субботник, акция помощи пожилым людям, инвалидам и многое другое, — прокомментировал Сатеев.

А еще с помощью обновленного мобильного приложения любой человек может обратиться к своему депутату, подать заявление в Комиссию по этике или принять участие в опросах. В дальнейшем эти опции будут интегрированы в систему "одного окна" — своего рода партийную службу поддержки.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" перестроит работу своих функциональных центров по принципу МФЦ, а основными критериями останутся удобство и доступность.

Напомним, что сегодня в Москве проходит ежегодная политическая конференция партии "Единая Россия" в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек.