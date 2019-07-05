В Москве показали проект самого высокого в Европе жилого небоскрёба

В 104-этажной башне разместятся бизнес-центр, магазины, рестораны, детский досуговый центр, квартиры, смотровая площадка.

В Москве начались работы по подготовке к строительству уникального жилого небоскрёба — башни One Tower, которая появится на территории международного делового центра "Москва-Сити". Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— Сегодня мы представляем проект самой высокой в Европе жилой башни, которая появится в "Сити". В настоящее время идёт устройство тестовых свай и ограждение котлована, — сказал Хуснуллин.

Он выразил уверенность в том, что этот "очень сложный и амбициозный проект" будет построен в срок.

По словам Хуснуллина, площадь застройки составляет 0,8 гектара. В пиковый период работ на объекте будет трудиться не менее 2000 человек.

Напомним, общая высота жилой башни составит 405 метров. В ней будет 104 этажа, включая три подземных. На уровне 100-го этажа будет находиться смотровая площадка.