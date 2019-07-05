В Турции взорвался автомобиль, есть погибшие — видео

Hatay Reyhanlı'da patlama!— akıncı (@soneerbozkurt) 5 июля 2019 г.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu andaki tespitler, terörle bağlantısı olabileceği niteliğinde. #Breaking #sondakika pic.twitter.com/kDhrXCo83v
В турецком городе Рейханлы взорвался автомобиль. Жертвами ЧП стали три человека, еще двое получили различные ранения. О взрыве сообщает агентство Anadolu.
При взрыве погибли те, кто был в автомобиле.
Меж тем президент Турции Реджеп Эрдоган не исключает, что взрыв был терактом. По его словам, все трое погибших — граждане Сирии.
— По предварительной информации, это происшествие имеет отношение к терроризму, там, вероятно, была бомба. Трое погибших в машине были сирийцами, — приводит слова Эрдогана NTV.
Расследование продолжается.
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