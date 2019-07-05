В Турции взорвался автомобиль, есть погибшие — видео

Лидер страны Реджеп Эрдоган не исключает, что в машине сдетонировала бомба. Погибли граждане Сирии.

В турецком городе Рейханлы взорвался автомобиль. Жертвами ЧП стали три человека, еще двое получили различные ранения. О взрыве сообщает агентство Anadolu.

При взрыве погибли те, кто был в автомобиле.

Меж тем президент Турции Реджеп Эрдоган не исключает, что взрыв был терактом. По его словам, все трое погибших — граждане Сирии.

— По предварительной информации, это происшествие имеет отношение к терроризму, там, вероятно, была бомба. Трое погибших в машине были сирийцами, — приводит слова Эрдогана NTV.

Расследование продолжается.