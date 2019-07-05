Перехваченный в Гибралтаре танкер мог принадлежать российской компании

Речь идёт о компании Russian Titan Shipping Line, зарегистрированной в Дубае (ОАЭ).

Задержанный властями Гибралтара танкер мог принадлежать российской компании, утверждает агентство Mehr.

По данным издания, судно Grace 1 занималось перевозкой иранской нефти и принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line, зарегистрированной в Дубае (ОАЭ).

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что экипаж допрашивают в качестве свидетелей, чтобы установить, какой груз и куда доставляло судно.

Ранее британские власти сообщили о перехвате в районе своей территории Гибралтара танкера Grace 1, шедшего под флагом Панамы. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо отмечал, что судно доставляло по Средиземному морю сырую нефть из Ирана в Сирию, что являлось нарушением санкций Евросоюза, введённых в отношении Сирии.