Единороссы потребовали от Жириновского извинений перед жителями Петербурга

Однопартийцы возмущены хамскими попытками либерал-демократов дискредитировать губернаторские выборы в Северной столице.

Группа депутатов от партии "Единая Россия" обратилась к членам ЛДПР Владимиру Жириновскому и Игорю Лебедеву с призывом извиниться перед жителями Санкт-Петербурга. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении "Газеты.ru".

В нём однопартийцы выражают своё возмущение хамскими попытками либерал-демократов дискредитировать губернаторские выборы в Северной столице.

— Кроме того, такое поведение лидера ЛДПР также дискредитирует и саму партию, — считает один из авторов обращения, единоросс Сергей Завалин. — Не нужно скатываться в крайние ситуации и переходить на оскорбления. Ругани и так хватает, необходима консолидация.

Что касается ситуации с бывшим представителем партии ЛДПР Олегом Капитановым, который согласился возглавить структуру Смольного по предложению врио губернатора Александра Беглова, то здесь единороссы напоминают: зная, что "столь маленькая и политически незначительная в Петербурге партия, как ЛДПР, не сможет самостоятельно собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов", 113 депутатов от ЕР отдали свои подписи в поддержку Капитанова в качестве "жеста доброй воли".

— А что касается предложения врио губернатора Беглова Капитанову, то это не слабость, а как раз следование принципу вовлечения молодёжи в управленческие кадры. Это сильный ход Беглова. Капитанова не предлагают отодвинуть или нейтрализовать, а, наоборот, выдвигают "на линию огня", — добавил собеседник издания.

Как уже сообщал Лайф, на заседании городского правительства 25 июня Беглову понравился вопрос, заданный ему представителем ЛДПР, и он предложил ему "не трусить", а занять ответственную должность. Капитанов в тот же день ответил, что с огромным удовольствием возглавит структуру Смольного, а вскоре приостановил членство в партии.

К слову, эксперты назвали кадровую политику Беглова примером конструктивного диалога. По их словам, от назначения представителя ЛДПР главой одного из комитетов Смольного выиграют все стороны, а главное — сами петербуржцы. А вот в самой партии поступком Капитанова недовольны. Разозлившись, представитель ЛДПР из Госдумы Игорь Лебедев даже опубликовал в соцсетях открытое письмо, в котором пожелал Беглову проиграть губернаторские выборы.