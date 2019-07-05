Берлускони рассказал о дружеской встрече с Путиным в Риме

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей в римском аэропорту.

— Беседа стала поводом подтвердить существующие между нами отношения уважения и сердечной дружбы, а также основополагающую важность отношений России с Италией и России с Европой, — говорится на странице политика в "Фейсбуке".

Он добавил, что его партия "Вперёд, Италия" продолжит добиваться отмены санкций против России.

Напомним, 4 июля Владимир Путин с официальным визитом посетил Италию. Российский лидер встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем Совета министров Джузеппе Конте, папой римским и с бывшим премьер-министром страны, председателем партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони.