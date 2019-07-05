Сотрудница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и выиграла

За 2017–2018 годы она присвоила себе 21 373 лотерейных билета, точную сумму выигрыша установить не удалось.

Экс-руководитель отдела продаж екатеринбургского филиала Почты России попала под суд по обвинению в присвоении более 21 тысячи лотерейных билетов. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По версии следствия, женщина забирала непроданные лотерейные билеты, которые поступали в отдел для уничтожения. По договору почта должна каждую неделю закрывать текущий тираж и утилизировать их.

За 2017–2018 годы она присвоила себе 21 373 лотерейных билета стоимостью 100 рублей каждый. Известно, что по этим билетам она выигрывала деньги, но какую сумму, установить не удалось.

Женщина вину полностью признала и раскаялась.