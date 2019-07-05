В Казани расстроились, что не узнали сбежавшую кассиршу и потеряли 1 млн награды

В казанскую квартиру Луиза с семьёй заехала несколько дней назад, соседям сказала, что приехала посмотреть город.

Жильцы одного из домов Казани, в котором последнее время находилась похитившая 23 миллиона Луиза Хайруллина, рассказали, что женщина довольно часто выходила на улицу. По их словам, Луиза не привлекала к себе внимания, сообщает KazanFirst.

Однокомнатная квартира, в которой жила Хайруллина, сдавалась посуточно. В неё кассирша заехала несколько дней назад.

— Сказала, что приехали Казань посмотреть. Приятная семья, адекватная, — рассказала владелица недвижимости.

По словам соседей, к семье Хайруллиных они не присматривались.

— Они особо-то и не скрывались. Выходили на общую лестничную площадку курить, как все, — цитирует "КП-Казань" местную жительницу.

Теперь жильцы дома, в котором Луиза Хайруллина провела несколько дней, расстроены, что не смогли распознать в женщине сбежавшую кассиршу. За информацию о местонахождении Хайруллиной была объявлена награда в размере одного миллиона рублей.

Напомним, 27 мая в конце рабочего дня Луиза Хайруллина ушла из отделения Россельхозбанка, прихватив крупную сумму денежных средств. Когда денег хватились и цепочка привела именно к Хайруллиной, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни детей. Отец кассирши заявил в полицию о пропаже семьи. На женщину завели уголовное дело, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Хайруллина была задержана 4 июля на съёмной квартире в столице Татарстана. В Казани она находилась вместе с родственниками. Женщина отказывается говорить правоохранителям, где спрятала похищенные деньги.