Уволен директор ярославского театра им. Волкова

18

Фото © Volkovteatr.ru

Директор Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, старейшего драматического театра России, Алексей Туркалов уволен с должности. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

— Так управлять театром нельзя. Во-вторых, художественному руководителю (Евгению Марчелли. — Прим. Лайфа) объявлен выговор, — цитирует Мединского ТАСС.

Ранее труппа Волковского театра направила письмо Владимиру Мединскому с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликтной ситуации, которая сложилась между ним и директором театра Алексеем Туркаловым.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×