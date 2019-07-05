Уволен директор ярославского театра им. Волкова

Директор Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, старейшего драматического театра России, Алексей Туркалов уволен с должности. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
— Так управлять театром нельзя. Во-вторых, художественному руководителю (Евгению Марчелли. — Прим. Лайфа) объявлен выговор, — цитирует Мединского ТАСС.
Ранее труппа Волковского театра направила письмо Владимиру Мединскому с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликтной ситуации, которая сложилась между ним и директором театра Алексеем Туркаловым.
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