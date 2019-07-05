Суд арестовал пять сотрудников ФСБ по делу о разбое

Пять сотрудников ФСБ РФ арестованы. Их отправили в СИЗО по делу о разбое в особо крупном размере. Ещё двух силовиков поместили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский гарнизонный военный суд.

— Суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении семерых сотрудников ФСБ. Пятеро из них взяты под стражу, ещё двое — под домашний арест по делу, — сообщили агентству в суде.

Ранее РБК сообщал о задержании трёх сотрудников спецподразделения "Альфа", сотрудника группы спецназначения "Вымпел", двух офицеров управления "К" ФСБ России и сотрудника Академии ФСБ.