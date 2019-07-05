Члена банды Басаева приговорили к 19 годам тюрьмы

41-летнего уроженца Ингушетии приговорили по делу о подрывах электроподстанции и транслятора мобильной связи в Северной Осетии в 2005–2006 годах.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор Аслану Яндиеву — члену банды Шамиля Басаева, которого год назад экстрадировали в Россию из Словакии. Об этом сообщает в пятницу официальный сайт СКР.

Яндиев получил 19 лет колонии по делу о терактах во Владикавказе. К слову, это всего на год меньше, чем запрашивал гособвинитель.

Следствием и судом было установлено, что Яндиев в составе бандгруппы совершил ряд особо тяжких преступлений в 2005–2006 годах. В частности, известен случай, когда обвиняемый со своими сообщниками пытался подорвать электроподстанцию.

— Яндиев... совместно и согласованно с другими членами банды на автомашине "Газель" заехали на поле вблизи электроподстанции, установили четыре реактивные противотанковые гранаты с кустарно вмонтированными в них замедлителями взрывов и включили таймер, — описывает инцидент следствие.

Другим объектом для совершения подрыва был выбран транслятор мобильной связи. К счастью, в обоих случаях люди не пострадали — всё закончилось материальным ущербом.

Ранее Лайф сообщал, что четыре члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба получили от 13 до 19 лет лишения свободы за убийство российских военнослужащих.