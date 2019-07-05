Помощник полпреда президента в УФО Воробьёв арестован по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал помощника полпреда президента в УФО Александра Воробьёва на два месяца. ФСБ подозревает его в госизмене. Об этом Лайфу сообщили в суде.

Воробьёв будет находиться в СИЗО один месяц и тридцать суток, то есть до 4 сентября 2019 года.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле есть сведения, содержащие государственную тайну.

Подробности дела не раскрываются, о задержании Воробьёва стало известно сегодня днём.