Начальника новгородского УГИБДД заподозрили во взятке деньгами и коньяком

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Фото © Pixabay

В Новгородской области начальника УГИБДД УМВД России заподозрили в получении взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, высокопоставленный полицейский получил 300 тысяч рублей и бутылку коньяка стоимостью 3999 рублей от гендиректора организации, деятельность которой связана с грузовым транспортом.

Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем ГАИ транспортного средства этой компании.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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