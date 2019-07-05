Начальника новгородского УГИБДД заподозрили во взятке деньгами и коньяком

В Новгородской области начальника УГИБДД УМВД России заподозрили в получении взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК РФ.
По версии следствия, высокопоставленный полицейский получил 300 тысяч рублей и бутылку коньяка стоимостью 3999 рублей от гендиректора организации, деятельность которой связана с грузовым транспортом.
Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем ГАИ транспортного средства этой компании.
Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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