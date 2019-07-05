Черепаха остановила самолёт на ВПП в Австралии

В Австралии оказавшаяся на взлётной полосе аэропорта черепаха стала причиной задержки вылета рейса. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта города Голд-Кост.
Пилот авиакомпании Jetstar Airways заметил пресмыкающееся, когда самолёт двигался к взлётно-посадочной полосе. Мужчина остановил судно, чтобы не сбить ползущую по рулёжной дорожке черепаху.
На место вызвали сотрудника аэропорта. Он нашёл животное и отнёс его в безопасное место. После этого самолёт продолжил движение к ВПП.
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