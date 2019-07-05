Медведев призвал "Единую Россию" поддерживать честные расследования журналистов

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Фото © Pixabay

Премьер-министр России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал ЕР поддерживать честные и качественные журналистские расследования. Об этом председатель правительства сказал на пленарном заседании политконференции "Единой России".

Очень часто приходится идти против властей журналисту, чтобы описать то или иное явление. Неважно, на каком уровне этот журналист работает. Но это не значит, что мы в партии не должны такие расследования поддерживать. Главное, чтобы всё это было сделано честно. Это ключевой момент. Давайте попробуем, посмотрим, что из этой инициативы получится, — сказал Медведев.

Глава правительства также отметил, что сейчас журналистика испытывает непростые времена. Если раньше представители профессии были хорошо подготовлены и имели соответствующее образование, то теперь "любой популярный блогер может рассматривать себя как успешный журналист".

Означает ли это, что любой популярный блогер — это качественный представитель журналистской профессии? Нет, конечно, — пояснил Медведев.

Напомним, сегодня в Москве проходит ежегодная политическая конференция партии "Единая Россия" в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии. В ней принимает участие около 450 человек.

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