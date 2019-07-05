Медведев призвал "Единую Россию" поддерживать честные расследования журналистов

Премьер-министр России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал ЕР поддерживать честные и качественные журналистские расследования. Об этом председатель правительства сказал на пленарном заседании политконференции "Единой России".

— Очень часто приходится идти против властей журналисту, чтобы описать то или иное явление. Неважно, на каком уровне этот журналист работает. Но это не значит, что мы в партии не должны такие расследования поддерживать. Главное, чтобы всё это было сделано честно. Это ключевой момент. Давайте попробуем, посмотрим, что из этой инициативы получится, — сказал Медведев.

Глава правительства также отметил, что сейчас журналистика испытывает непростые времена. Если раньше представители профессии были хорошо подготовлены и имели соответствующее образование, то теперь "любой популярный блогер может рассматривать себя как успешный журналист".

— Означает ли это, что любой популярный блогер — это качественный представитель журналистской профессии? Нет, конечно, — пояснил Медведев.

Напомним, сегодня в Москве проходит ежегодная политическая конференция партии "Единая Россия" в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии. В ней принимает участие около 450 человек.