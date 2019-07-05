Столтенберг заявил, что без ДРСМД мир станет менее стабильным для всех

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убеждён, что без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности мир станет "менее стабильным" для всех. Об этом он заявил по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО.

— Все стороны подтвердили приверженность эффективному контролю за вооружениями, разоружению и нераспространению. Но мы должны готовиться к миру без ДРСМД, который станет менее стабильным для всех нас, — заявил генсек НАТО журналистам.

По словам Столтенберга, в ходе переговоров российская сторона выразила озабоченность относительно выполнения договора.

Ранее Йенс Столтенберг высказывал убеждённость в возможности спасти Договор о РСМД.

Напомним, первыми о намерении выйти из ДРСМД заявили власти США ещё в октябре 2018 года. 7 февраля Госдеп вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД.