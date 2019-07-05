Археологи нашли текст древнейшей любовной песни

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Фото © Flickr / Cash Cow Moo Moo

Древнеегипетская песня рассказывает о любви юноши по имени Яса к прекрасной девушке.

Чешские археологи нашли самый древний текст песни о любви. Он хранился в погребальной комнате египетского жреца Инти, который жил в период Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.). Об этом сообщил журналистам учёный-египтолог Бржетислав Вахала.

Древнеегипетский текст нашли на территории некрополя фараонов и знатных особ в одноимённой деревне Абусир эль-Мелек в окрестностях древнего Мемфиса на левом берегу Нила.

По словам Вахала, находка является поистине уникальной, поскольку до сегодняшнего времени исследователи считали, что древние египтяне составляли лишь религиозные тексты.

Она тем более интересна, что текст любовной песни находился в саркофаге жреца — служителя культа, который был, как известно, довольно жёстким по отношению к проявлениям человеческих эмоций, — отметил он.

Вахала также добавил, что песня, сложенная 4300 лет назад, повествует о любви молодого человека по имени Яса к прекрасной девушке, которая "очаровала юношу своей красотой".

Спустя год после обнаружения песня была переведена на чешский язык. Впоследствии её перевод был сделан на английский, французский и немецкий языки.

Ранее Лайф писал, что археологи заявили о скорой разгадке тайны рва, который окружает египетскую пирамиду Джосера. По мнению экспертов, сухой ров является трёхмерной моделью пути фараона в загробную жизнь.

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