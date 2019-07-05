Археологи нашли текст древнейшей любовной песни

Древнеегипетская песня рассказывает о любви юноши по имени Яса к прекрасной девушке.

Чешские археологи нашли самый древний текст песни о любви. Он хранился в погребальной комнате египетского жреца Инти, который жил в период Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.). Об этом сообщил журналистам учёный-египтолог Бржетислав Вахала.

Древнеегипетский текст нашли на территории некрополя фараонов и знатных особ в одноимённой деревне Абусир эль-Мелек в окрестностях древнего Мемфиса на левом берегу Нила.

По словам Вахала, находка является поистине уникальной, поскольку до сегодняшнего времени исследователи считали, что древние египтяне составляли лишь религиозные тексты.

— Она тем более интересна, что текст любовной песни находился в саркофаге жреца — служителя культа, который был, как известно, довольно жёстким по отношению к проявлениям человеческих эмоций, — отметил он.

Вахала также добавил, что песня, сложенная 4300 лет назад, повествует о любви молодого человека по имени Яса к прекрасной девушке, которая "очаровала юношу своей красотой".

Спустя год после обнаружения песня была переведена на чешский язык. Впоследствии её перевод был сделан на английский, французский и немецкий языки.

Ранее Лайф писал, что археологи заявили о скорой разгадке тайны рва, который окружает египетскую пирамиду Джосера. По мнению экспертов, сухой ров является трёхмерной моделью пути фараона в загробную жизнь.