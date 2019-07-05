"Почта Mail.ru" получила масштабный редизайн

Крупнейший в России почтовый сервис Mail.ru представил большое обновление своего мобильного приложения. Изменения коснулись всех ключевых функций почты. Редизайн можно активировать в настройках или по секретному слову в последних версиях приложений, уже доступных в App Store или Google Play.

Для сегодняшних интернет-сервисов мобильное приложение становится главным интерфейсом, которым на ежедневной основе пользуется большинство аудитории. Мобильная аудитория, например, "Почты Mail.ru" на данный момент равна примерно 60%. Более того, растёт число пользователей, которые в течение дня или даже месяца проверяют почту только со смартфонов или планшетов. Именно поэтому новая версия сервиса ориентирована на использование главных функций почтового клиента с мобильного устройства. Например, упростилось переключение между учётными записями. Важно это потому, что, по статистике, 33% пользователей "Почты Mail.ru" имеют два и более аккаунтов.

Также при редизайне учли тот факт, что в последнее время люди всё чаще покупают смартфоны с большим экраном. Только в этом году количество пользователей "Почты Mail.ru" с моделями iPhone, у которых в названии есть приставка Plus, увеличилось до 24%. Всего же, по данным сервиса, за последние два года количество "больших" устройств увеличилось в три раза. В связи с этим разработчики вынесли наиболее популярные иконки в нижнюю часть интерфейса.

Изменилось и оформление приложения в целом. Основные элементы стали более заметными за счёт акцентного цвета, комфортные для зрительного восприятия шрифты сделали чтение писем удобнее, а выделение цветом помогает пользователю сфокусироваться на важных для него письмах.

Последние версии приложений уже доступны в App Store и Google Play. Для активации нового дизайна приложение потребует ввести специальное слово-код. Любопытно, что пользователям Лайфа, в отличие от читателей других СМИ, не придётся гадать, что это за слово. В распоряжении редакции оказался скриншот корпоративной рассылки Mail.ru, на котором без проблем можно разглядеть активатор.