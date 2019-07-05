Лайф публикует список раненных при взрыве на заправке у ТЦ в Новой Москве

При взрыве на заправке у ТЦ "Новомосковский" в Новой Москве пострадало два человека. Как стало известно Лайфу, ранения получили директор станции и оператор.

Пострадал Александр Щербаков 1960 года рождения. У директора заправки 90% ожогов тела, он госпитализирован. Также ранения получил Игорь Денисов 1958 года рождения — оператор АЗС. От госпитализации он отказался.

Площадь пожара составила 100 квадратов. Из-за пожара на АЗС из торгового центра "Новомосковский" эвакуировали людей. Возгорание локализовано.