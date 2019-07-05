Российский школьник построил Краснодар в Minecraft — видео

Мальчик начал возводить копию города из пиксельных блоков-кубиков ещё в 2017 году.

Краснодарский школьник Владислав Занегин построил копию родного города в игре Minecraft. Видео необычного проекта, который до него никто не создавал, подросток выложил в социальные сети.

Для того чтобы создать виртуальную модель Краснодара, школьнику потребовалось два года. Он рассказал Лайфу, что ежедневно на стройку ему приходилось тратить около двух часов. Всего за время работы им было использовано более 2,3 миллиона блоков.

Школьник проработал детали улиц и проспектов графического города. В частности, главную улицу Красную в вечерней иллюминации. Кроме того, подросток построил современные поезда и железнодорожные пути, однако, по его признанию, самым сложным было создание стадиона "Кубань". На постройку самого крупного объекта на карте Владиславу потребовалось два месяца.

— Идея появилась в 2015 году, случайно. Я увидел Москву в "Майнкрафте". Вбил в поиске Краснодар и не нашёл, поэтому решил построить сам! Хотел только стадион, а потом весь город получился. Все объекты строил на память, — рассказал школьник Лайфу.

По словам юноши, теперь он собирается построить Адлер и Сочи, завершить работу планирует в 2020 году.