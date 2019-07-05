Пьяный дебошир устроил драку в самолёте, прилетевшем в Москву из Дохи

Сотрудники транспортной полиции Домодедово задержали пьяного дебошира, который устроил драку в самолёте, прилетевшем в Москву из Дохи. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В дежурную часть доставили 45-летнего мужчину, о его гражданстве не сообщается. Полицейские установили, что в салоне воздушного судна он размахивал руками, приставал к людям, дрался, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировал.

По результатам медицинского освидетельствования в его крови обнаружили 0,38 промилле. В отношении дебошира составлен административный протокол.