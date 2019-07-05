Волочкова присоединилась к Bottle Cap Challenge и открыла бутылку пуантами

Балерина отметила, что её растяжка и пуанты могут быть полезны в боевых искусствах.

Балерина Анастасия Волочкова присоединилась к Bottle Cap Challenge, сообщают "Дни.ру". Участники флешмоба, в том числе мировые звёзды, открывают бутылки ударами ноги.

— Насмотревшись флешмоба западных звёзд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу! Причём у меня эта фишка получилась с первого раза! Важно быть первой, — написала Волочкова в посте в "Инстаграме".

Она отметила, что её растяжка и пуанты могут быть полезны в боевых искусствах.

Как ранее писал Лайф, участниками Bottle Cap Challenge уже стали британский актёр Джейсон Стэтхем и шведский нападающий Златан Ибрагимович. К челленджу присоединилась и российская фигуристка Станислава Константинова. Она исполнила трюк, не снимая коньков.