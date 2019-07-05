Кодекс этики использования данных представят осенью этого года

На данный момент оборот такой информации в России никак не регулируется, утверждают эксперты.

Эксперты Ассоциации больших данных готовятся представить отраслевой кодекс этики, который направлен на создание честного и открытого рынка оборота big data. Об этом сообщил в пятницу, 5 июля, исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман. По его словам, на данный момент оборот такой информации в России никак не регулируется, что вызывает беспокойство у экспертного сообщества и непосредственных участников ассоциации, среди которых Mail.Ru Group, "Мегафон", "Яндекс" "Сбербанк", "Газпромбанк", "Тинькофф банк", "Ростелеком", oneFactor, Qiwi, Аналитический центр при Правительстве РФ.

— Ассоциация выступает за то, чтобы сейчас был создан инструмент саморегулирования, который поможет сформировать правильный рынок, — приводит слова Неймана ТАСС. — Эксперты должны закончить его разработку к концу лета, а представить его планируется осенью.

Напомним, развитие технологий, основанных на обработке больших данных, является частью реализации нацпроекта "Цифровая экономика".