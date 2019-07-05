Сексолог рассказал о главных интимных ошибках женщин

Однако досталось и мужчинам. В частности, врач обвинил представителей сильного пола в недостаточных предварительных ласках.

Скованность и скромность являются распространённой ошибкой женщин в сексе. Как сообщил врач-сексолог Александр Попов, представительницы прекрасного пола не должны бояться говорить мужчине о своих предпочтениях и по возможности не соглашаться на секс в некомфортных условиях.

— У женщин в сексе масса ошибок. Она может вступать в интимные отношения, не будучи достаточно настроенной. Скажем, её ритм — это три-четыре свидания. Она тогда привязывается к человеку, более доверяет ему, сильнее раскрепощается. А здесь она решила уступить, отдалась на втором свидании. Если это идёт вразрез с её ритмом, то ей трудно, — рассказал НСН Попов.

По его словам, женщины боятся указать своему партнёру на желаемую позу, но есть и такие, которые ради секса готовы пойти на не очень приятные условия. К примеру, как выделил сексолог, в них могут быть элементы эксгибиционизма, риски, авантюризм и так далее. Есть и более скованные представительницы, которым нужно закрыться в комнате на ключ, где "они могут "развернуться".

— Очень часто это какая-то темпераментная женщина. Вместо того чтобы сказать, мол, Вася, я не против, но мне нужна комната, закрытая на ключ, где нас никто не слышит и не видит, и там я покажу тебе такой класс, какого ты никогда не видел, она стесняется что-то сказать, боясь выглядеть недостаточно раскованной, — продолжил он.

Попов также затронул и мужские ошибки в сексе. Сексолог назвал главной проблемой представителей сильного пола недостаточные предварительные ласки. По его словам, мужчины плохо разбираются в женском организме, "поэтому слишком рано приступают к сексу, когда её организм ещё не готов".

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