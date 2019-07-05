ЮНЕСКО включил Вавилон в список всемирного наследия

Ирак добивался этого решения от международной организации в течение долгих 40 лет.

Вавилон, один из городов Древней Месопотамии, который располагался в исторической области Аккад, ныне территории современного Ирака, внесён организацией ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. Об этом сообщается на странице международной организации в Twitter.

Решение принято сегодня, 5 июля, в ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в Баку.

Примечательно, что власти Ирака почти 40 лет добивались того, чтобы "первый мегаполис", один из крупнейших городов в истории человечества Вавилон внесли в список всемирного наследия. Однако ЮНЕСКО пять раз отвечала отказом, поскольку на территории страны продолжительное время велись боевые действия против террористов.

Вавилон был важным политическим, экономическим и культурным центром древнего мира. В настоящее время руины города расположены у окраины современного города Эль-Хилла в 90 километрах к югу от Багдада.

Ранее Лайф писал, что национальный парк "Бикин" в Приморском крае включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.