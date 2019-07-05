Лайф публикует видео с катамараном, перевернувшимся в Чёрном море

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По факту случившегося проводится доследственная проверка. Жертвами ЧП стали две женщины.

В распоряжении Лайфа оказались фото и видео, на которых запечатлён перевернувшийся в Чёрном море катамаран. Часть опрокинувшегося судна ушла под воду.

Как сообщает РИА "Новости", по факту случившегося проводится доследственная проверка.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, прогулочное судно перевернулось вблизи посёлка Джубга Краснодарского края.

По уточнённой информации МЧС, на борту катамарана находилось более 40 человек. Предположительно, все они доставлены на берег. По данным Лайфа, жертвами ЧП с катамараном стали две женщины.

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