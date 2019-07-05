Лайф публикует видео с катамараном, перевернувшимся в Чёрном море

В распоряжении Лайфа оказались фото и видео, на которых запечатлён перевернувшийся в Чёрном море катамаран. Часть опрокинувшегося судна ушла под воду.
Как сообщает РИА "Новости", по факту случившегося проводится доследственная проверка.
Напомним, прогулочное судно перевернулось вблизи посёлка Джубга Краснодарского края.
По уточнённой информации МЧС, на борту катамарана находилось более 40 человек. Предположительно, все они доставлены на берег. По данным Лайфа, жертвами ЧП с катамараном стали две женщины.
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