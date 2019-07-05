Конюхов вылетел в Крым на самолёте на солнечных батареях

При этом на середине полёта путешественнику пришлось вынужденно приземлиться в Краснодарском крае.

Российский путешественник Фёдор Конюхов вылетел из Москвы в Крым на новом экспериментальном самолёте, который оборудован солнечными батареями. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Конюхов вместе с президентом Федерации планёрного спорта России (ФПлС) Сергеем Рябчинским утром 5 июля вылетели с частного аэродрома Северка в Московской области. Конечной точкой полёта двух пилотов должна стать Евпатория.

Уникальный летательный аппарат "Летающая лаборатория" был специально создан для "отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве рекордного самолёта для кругосветного полёта на энергии Солнца".

Самолёт оборудован гибкими солнечными модулями и системами накопления энергии. Размах крыла "Лаборатории" составляет 25 метров, несмотря на то что аппарат весит всего 900 килограммов.

Согласно информации, пилоты собирались преодолеть свой маршрут за один день. Однако им пришлось его прервать из-за непогоды и окончания светового дня.

— Пытались долететь за один день, но не успевают. Не хватает светового дня. Вмешалась непогода. В прогнозе были грозовые облака, а для самолёта это опасно. Пока пережидали, прошёл световой день, — цитирует Фёдора Конюхова РИА "Новости".

Таким образом, "Летающая лаборатория" продолжит маршрут с утра в субботу, 6 июля. Пилоты планируют приземлиться в Евпатории в первой половине дня.