Стало известно о первом серьёзном конфликте в команде Зеленского

В команде президента Украины Владимира Зеленского назревает первый серьёзный конфликт. По данным интернет-издания "Украинская правда", разногласия возникли между врио главы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя офиса президента Андрея Богдана.

По информации источников портала, Баканов не согласовывает с президентским офисом назначения своих заместителей. При этом он выбрал своими консультантами главного военного прокурора Анатолия Матиоса и замгенпрокурора Николая Банчука. В окружении Зеленского считают, что именно они рекомендуют Баканову кандидатов на различные должности.

Недовольство соратников украинского лидера также вызывает желание и.о. главы СБУ сохранить департамент "К", занимающийся борьбой с коррупцией и организованной преступностью.

Напомним, после инаугурации Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя студии "Квартал 95" Ивана Баканова заместителем главы СБУ и потребовал отправить в отставку руководителя СБУ Василия Грицака. Позднее стало известно, что Грицак уйдёт в отпуск, а его обязанности будет исполнять Баканов.